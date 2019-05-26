Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda taraftarının önünde kupasını kaldırdı. Büyük bir görsel şölenin yaşandığı statta kupa töreni için tek tek sahneye çıkan futbolcular önce madalyalarını ardından da kupayı aldı....



































