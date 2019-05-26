1. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu
Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı’Dan Cesur Paylaşım
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal İle Devam Ediyoruz
Kayseri’De 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül’Ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Sinan Gümüş’Ün Fenerbahçe İle Anlaştığı İddia Edildi
Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu
Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu Mu Kullanıyorsun?
Ligden Düşen Erzurumspor’Da Başkan Hüseyin Üneş: Bu Sene Küme Düşme Olmasın
Fenerbahçe Evinde Antalyaspor’U 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi
Göztepe, Ankaragücü’Nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı
Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal’A Tepki
Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu
Bursaspor’Da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe’Den Transfer Paketi! Başakşehir’Den 4 İsim
Akıncı İha İçin Geri Sayım Başladı!
Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti
Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Bitiyor! Küme Düşen 2 Takım Belli Olacak / Canlı
Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı
Hatayaspor, Adana Demirspor’U 3-2 Mağlup Etti Ve Finale Yükseldi

Hatayaspor, Adana Demirspor’u 3-2 Mağlup Etti ve Finale Yükseldi

HATAYASPOR, ADANA DEMİRSPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ VE FİNALE YÜKSELDİ

Hatayspor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Adana Demirspor'u 90+6. dakikada Mirkan Aydın'ın attığı golle 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 20:00
Puan Ver : Hatayaspor, Adana Demirspor’U 3-2 Mağlup Etti Ve Finale Yükseldi(9/10)5

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, 0-0'ın rövanşında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Hatayspor'a finali getiren golleri 60....

















Etiketler: Hatayaspor  Adana  Demirspor’U  3-2  Mağlup  Etti  Ve  Finale  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER