HATAY’DA HAVALARIN ISINMASIYLA HAYTALI TATLISI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı yoğun talep görmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlıya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor.
Kaynak: haberinburada....
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