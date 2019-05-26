Hatayspor'un Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek play-off finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarların bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden plastik sandalyeler ve yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu sırada atılan plastik sandalyelerden yüzüne isabet eden görevli polis memuru ile ayağına taş gelen polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı....



































