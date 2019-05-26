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Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı
Hatayaspor, Adana Demirspor’U 3-2 Mağlup Etti Ve Finale Yükseldi

Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı

HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI ORTALIK KARIŞTI! 2 POLİS YARALANDI

Hatayspor'un Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek play-off finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarların bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı(8/10)4

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden plastik sandalyeler ve yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu sırada atılan plastik sandalyelerden yüzüne isabet eden görevli polis memuru ile ayağına taş gelen polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı....

















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