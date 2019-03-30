HAVALİMANINDA BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'den İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen Bülent Kökoğlu, burada cep telefonuyla bir video çekmiş, havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını göstererek hakaret içerikli sözler söylemişti. Videonun sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: haberinburada....
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