HAYALİ, UZMAN ONBAŞININ SONU OLDU
Kastamonu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın babası, “Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı“ dedi.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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