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’Hayalim Katil Olmaktı’ Deyip Önüne Geleni Bıçaklayan Liselinin Cezası Belli Oldu

’HAYALİM KATİL OLMAKTI’ DEYİP ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLAYAN LİSELİNİN CEZASI BELLİ OLDU

KKTC'de önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli kadını 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 17 yaşındaki lise öğrencisi, emniyetteki ifadesinde “Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim“ dedi.

Tarih : 27 Mart 2019, 15:00
Puan Ver : ’Hayalim Katil Olmaktı’ Deyip Önüne Geleni Bıçaklayan Liselinin Cezası Belli Oldu(7/10)3

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne kentinde önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli Elmerry Sanchez'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Tuana K. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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