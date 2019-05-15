Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda top mermisi bulundu. Eski top mermisinin bulunması üzerine olay yerine bomba uzmanı ekip çağrıldı. Bomba imha ekipleri etkisini yitirmiş top mermisini incelemek üzere araçlarına ko