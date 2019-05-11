Tarihi Haydarpaşa Garı'na giden tren raylarının yapımı sırasında arkeolojik buluntular ortaya çıktı.1700 yıl kadar öncesine ait olduğu öne sürülen arkeolojik kalıntılar havadan da görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Garı'na giden tren raylarının yapımı sırasında ortaya çıkan ve 1700 yıl kadar öncesine ait olduğu öne sürülen arkeolojik kalıntılar,havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....