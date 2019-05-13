Vatani görevini yerine getirmek üzere Ocak 2020'de İzmir'e gidecek olan Can Yaman'ın hayranlarından şaşırtan istek geldi. Hayranları, yakışıklı oyuncunun saç ve sakallarını istedi.

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, hayranlarının tuhaf istekleriyle karşı kaşıya kaldı.

SAÇLARINI VE SAKALLARINI KESTİRECEĞİ İÇİN ÜZGÜN

Can Yaman 21 günlük vatani görevini yapmak üzere Ocak 2020'de İzmir'e gidecek. Saç ve sakallarını kestireceği için üzgün olduğunu söyleyen oyuncunun hayranları ilginç isteklerde bulunmaya başladı....



































