HAYRANLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE KUSURSUZ CİNAYET, FİLMİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI
Kanıt dizisinin hayranlarının isteğiyle geçtiğimiz günlerde yazılan #4525 #Kusursuz Cinayet, isimli filmin çekimlerine başlandı.
Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği Kusursuz Cinayet isimli filmin, senaryosu 'Kanıt'' dizisinin hayranlarının yoğun isteği üzerine geçtiğimiz günlerde yazıldı ve çekimlerine başlandı. Sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği bir olaylar zincirini konu alan film, senaryosuyla izleyicisini şaşırtmayı planlıyor.
YOĞUN İSTEK ÜZERİNE KOLLARINI SIVADI
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