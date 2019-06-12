Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen yıl olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Tuan Tunalı için bomba açıklamalar yaparak, “Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti.“ ifadelerini kullandı.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gazetecilerin evlilik soruları üzerine, “Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın“ dedi.

“SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ“

Kendisi için “Hakkımı helal etmiyorum“ diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan oyuncu, “Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti....



































