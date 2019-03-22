Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurda yaşanan dalgalanmayı değerlendiren Bakan Albayrak, “Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var.“ dedi.