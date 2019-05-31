Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda net olduklarını ve artık sahaya da ineceklerini söyledi. 31 Mart'ta“CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirten Buldan, “İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak“ dedi

Kaynak: haberinburada. ....