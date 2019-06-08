HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Buldan, “Türkiye'nin batısında da AKP'ye kaybettireceğiz dedik. Bunu da başardık....



































