HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN’IN, İZLANDA YENİLGİSİ SONRASI ATTIĞI TWEETLER OLAY OLDU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın attığı tweetlere tepki yağdı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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