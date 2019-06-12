HDP, 31 Mart'taki seçimde Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş ancak yaklaşık 170 bin seçmenin sandığa gitmediği öğrenilmişti. Peki 23 Haziran'da bu tablo nasıl olacak? Mahmut Hamsici, İstanbul Küçükçekmece'de Kürt seçmenler ve HDP yetkilileriyle görüştü.