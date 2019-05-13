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HDP’DEN CHP VE İYİ PARTİ’YE ÇAĞRI: SAYIN BAHÇELİ BİLE FİKRİNİ BEYAN ETTİ


HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye Çağrı: Sayın Bahçeli Bile Fikrini Beyan Etti
Tarih : 13 Mayıs 2019, 21:10
Puan Ver : Hdp’Den Chp Ve İyi Parti’Ye Çağrı: Sayın Bahçeli Bile Fikrini Beyan Etti(6/10)2

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla 8 yıl sonra görüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. Oluç, “MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti“ diye konuştu....

















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