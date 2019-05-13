Teröristbaşı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla 8 yıl sonra görüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. Oluç, “MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti“ diye konuştu....



































