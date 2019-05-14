HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak “Biz de inanın her şey muhteşem olacak diyoruz“ dedi.

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