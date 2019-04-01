HDP’DEN ’İSTANBUL VE ANKARA’YI BİZ KAZANDIRDIK’ İMASI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur.“ dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buldan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. “ dedi....
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