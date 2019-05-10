“Kürtler İstanbul'da AKP'ye oy verebilir“ sözlerine ilişkin açıklama yapan HDP Milletvekili İmam Taşçıer, “Kastım şu; hangi güç Kürt sorununa samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar“ de