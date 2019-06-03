Ysk’Den 23 Haziran Seçimiyle İlgili Dikkat Çeken Karar
Özbekistan Maçının Kahramanı Zeki Çelik: Bu Anı Çok Bekliyordum
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool, Taraftarlarıyla Buluştu!
Hector Cuper: Türkiye Dünyanın En İyi 30 Takımından Biri
Fransa’Da Türkiye Maçı Öncesi Mbappe Şoku!
Onur Ünlü’Den Tepki Çeken İstanbul Paylaşımı: İşgali Fetih Zanneden Vasatlar Beni Takip Etmesin!
Gazeteci Cüneyt Özdemir, ’Kilo Almışsın’ Diyenlere Çektiği Video İle Sitem Etti
Fatih Terim’İn Yeni Gözdesi Umut Meraş
Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’Dan İmamoğlu İle Ortak Yayın Açıklaması: Prensipte Sorun Yok
Beşiktaş Kadın Espor Lol Takımı, Avrupa’Da Şampiyon Oldu
Yenilenen Muhtarlık Seçiminde Oylar Eşit Çıkınca Kazanan Kura İle Belirlendi
Galatasaray’Dan Ali Koç’Un Fatih Terim Eleştirilerine Yanıt!
Bayram Tatilinin İlk 2 Gününde 46 Trafik Kazası Meydana Geldi: 16 Ölü, 130 Yaralı
Sakarya’Daki Deprem Büyük Marmara Depremini Tetikler Mi? Deprem Uzmanından Açıklama
Honaz’Da Seçimi Kazanan Chp’Li Yüksel Kepenek, Gözyaşlarını Tutamadı
Maçta 3 Kırmızı Kart Çıkınca, Hakemin Üzerine Yürüdüler
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 28 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Türkiye-Özbekistan Maçı İlk 11’Leri Belli Oldu
Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
Thy Bu Ay Pilot Yetiştirme İlanına Çıkacak

Hector Cuper: Türkiye dünyanın en iyi 30 takımından biri

HECTOR CUPER: TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ 30 TAKIMINDAN BİRİ

A Milli Takımımızın 2-0 yendiği Özbekistan'ın Teknik Direktörü Hector Cuper mücadeleyi değerlendirdi. Cuper, “Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ancak Fransa karşısında zor bir maç onları bekliyor.“ dedi.

Tarih : 03 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Hector Cuper: Türkiye Dünyanın En İyi 30 Takımından Biri(8/10)4

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu, Dünya Şampiyonu Fransa'ya karşı oynamanın kolay olmayacağını belirterek, “O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Hector  Cuper  Türkiye  Dünyanın  En  İyi  30  Takımından  Biri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER