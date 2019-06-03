HECTOR CUPER: TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ 30 TAKIMINDAN BİRİ
A Milli Takımımızın 2-0 yendiği Özbekistan'ın Teknik Direktörü Hector Cuper mücadeleyi değerlendirdi. Cuper, “Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ancak Fransa karşısında zor bir maç onları bekliyor.“ dedi.
Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu, Dünya Şampiyonu Fransa'ya karşı oynamanın kolay olmayacağını belirterek, “O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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