HENRY ONYEKURU, İBRAHİM TATLISES’İN ’LEYLİM LEY’ ŞARKISIYLA COŞTU!
Florya'dan çıkan üstü açık Galatasaray Şampiyonluk Otobüsü, Ali Sami Yen'e ulaştı. Otobüste Onyekuru ve Luyindama, İbrahim Tatlıses'in “Leylim ley“ şarkısını söyleyince ortaya renkli görüntüler çıktı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen Gala Gecesi'ne Florya Metin Oktay Tesislerinden kalkan otobüsle geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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