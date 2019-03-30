ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, 3 bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan diziye Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ve Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai dizisine Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ve Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü damga vurdu.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan yanan evden kurtarılıyor. Rüyasında Miran'ın onu uçurumdan bıraktığını ve babasının onu kurtardığını duyuyor....



































