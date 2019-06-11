HERCAİ DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU AKIN AKINÖZÜ, BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANDI
Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanarak askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Hercai'de canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali ise görenleri şaşırttı.
ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI
21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuyu annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emniyet Şeridinde Giden Motosikletlinin Başına Pet Şişe Atıldı, 2 Kez Kaza Atlattı
- Eşiyle Tartışan Kocanın İntihar Girişimi Yürekleri Ağza Getirdi
- Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı
- Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı
- Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar