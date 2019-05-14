Kariyerinde birbirinden farklı projelerde yer alan usta sanatçı Parla Şenol'un, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülü iptal edildi.

HAKKINDA ALINAN KARARA İSYAN ETTİ

60'lı yılların küçük Yeşilçam yıldızı Parla Şenol, geçtiğimiz gün kendisi hakkında alınan bir karar nedeniyle isyan etti. Şenol, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülün iptal edildiğini duyunca, iptal sebebini Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine bağladı....



































