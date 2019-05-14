HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCUSU PARLA ŞENOL’UN ÖDÜLÜ İPTAL EDİLDİ
Hercai dizisinde rol alan oyuncu Parla Şenol'un Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülü iptal edildi. Ünlü oyuncu ödülün iptal edilmesini, Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine bağladı.
Kariyerinde birbirinden farklı projelerde yer alan usta sanatçı Parla Şenol'un, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülü iptal edildi.
HAKKINDA ALINAN KARARA İSYAN ETTİ
60'lı yılların küçük Yeşilçam yıldızı Parla Şenol, geçtiğimiz gün kendisi hakkında alınan bir karar nedeniyle isyan etti. Şenol, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülün iptal edildiğini duyunca, iptal sebebini Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine bağladı....
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