Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Sportif Direktör Comolli ile yola devam etmesini önerdi.

Ünlü yorumcu, sezon başından beri tartışılan Damien Comolli'yi savundu ve Fenerbahçe'de göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....