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Hindistan’da 6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulundu

HİNDİSTAN’DA 6 KİŞİ 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU

Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekle suçlanarak yargılanan 8 kişiden altısı suçlu bulundu. Suçlu bulunanlar arasında emekli bir devlet memuruyla 4 polis de var.

Tarih : 10 Haziran 2019, 15:10
Puan Ver : Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu(5/10)1

Müslüman göçebe bir kabileye mensup kız çocuğunun cesedi, 2018 yılının Ocak ayında Kathua kenti yakınlarında bir ormanda bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmanın arından emekli bir devlet memuruyla dört polisin de aralarında bulunduğu zanlılar çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundu....

















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