HİNDİSTAN’DA ’İNEK ETİ YİYORSUNUZ’ DİYEREK ORUÇ AÇAN MÜSLÜMANLARA SALDIRDILAR
Hindistan'da öfkeli kalabalık “İnek eti yiyorsunuz“ diyerek oruç açan Müslüman gençlere saldırdı. Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadıklarını söylemelerine rağmen saldırganlar tarafından darp edildi. Olay anı çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu k
Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda 'inek eti yediklerini' söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.
Kaynak: haberinburada. ....
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