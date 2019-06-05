Hindistan'da 9 aylık bebek bir leopar tarafından saldırıya uğradı. Talihsiz bebeğin cesedi köyün bir kilometre uzağında bulundu.

Hindistan'nın batısında bulunan Maharashtra eyeletinin Gadbori köyünde, 9 aylık bebek Swaraj Gurnule, evinde anne ve babası ile uyuduğu sırada eve giren leopar tarafından kaçırılıp öldürüldü. Bebeğin parçalanmış cesedi köyün bir kilometre uzağında bulunurken köylüler leoparın yakalanması için köyün etrafına kamera yerleştirdi.

Kaynak: haberinburada....