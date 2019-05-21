Evine giren hırsızlar tarafından rehin alınan ve yüklü miktarda parası çalınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, “Hırsızlığı evimizin içini bilen birileri yaptı“ dedi. Sarar'ın eşi de o anları “Dehşete kapıldım. Çok eziyet ett