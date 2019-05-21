Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor

Hırsızlar Tarafından Rehin Alınan Ünlü İş Adamı Sarar ve Eşi İlk Kez Konuştu

HIRSIZLAR TARAFINDAN REHİN ALINAN ÜNLÜ İŞ ADAMI SARAR VE EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Evine giren hırsızlar tarafından rehin alınan ve yüklü miktarda parası çalınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, “Hırsızlığı evimizin içini bilen birileri yaptı“ dedi. Sarar'ın eşi de o anları “Dehşete kapıldım. Çok eziyet ett

Tarih : 21 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Hırsızlar Tarafından Rehin Alınan Ünlü İş Adamı Sarar Ve Eşi İlk Kez Konuştu(5/10)1

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, başından geçen hırsızlık olayıyla ilgili olarak “Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum. Eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler“ dedi. Cemalettin Sarar'ın eşi Zehra Sarar da o anları “Dehşete kapıldım....

















Etiketler: Hırsızlar  Tarafından  Rehin  Alınan  Ünlü  İş  Adamı  Sarar  Ve  Eşi  İlk  
Kez  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER