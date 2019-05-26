HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GİRDİKLERİ BİNADAN APARTMAN SAKİNİ TARAFINDAN SİLAHLA KOVALANDILAR
Evlere girip hırsızlık yapan zanlıların bir apartman sakini tarafından silahla kovalandığı görüntüler kameraya yansıdı. Hırsızlar polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı....
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