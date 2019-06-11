HOLLANDA HÜKÜMETİNİN YASAKLAMADIĞI ’PEDOFİL EL KİTABI’ MAHKEMELİK OLDU
Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Adalet Bakanlığı'nın “suç unsuru bulunmadığı“ gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği “pedofili el kitabı“ için mahkemeye başvuruyor. Kitapta, “pedofillerin çocuklara nasıl ulaşabileceği, dikkat çekmeden nasıl cinsel istism
Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Adalet Bakanlığı'nın “suç unsuru bulunmadığı“ gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği “pedofili el kitabı“ için mahkemeye başvuruyor. Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) ve Özgürlük Partisi (PVV) yargı sürecine destek vereceklerini açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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