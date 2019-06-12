Hollanda Futbol Federasyonu, görev aldığı bir maçta yaşanan kavga sırasında kalecilerden birini döverek beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan yan hakeme, 3 yıl sahalardan men cezası verdi. Yan hakem, fiziksel şiddet ve saldırı suçlamasıyla Ağustos ayınd