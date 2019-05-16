42 yaşındaki ünlü oyuncu Isaac Kappy, sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayarak intihar etti. Kappy mektubunda, “İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum.“ ifadelerini kullandı.

Terminator: Salvation filminin yıldızı Isaac Kappy, “Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını“ söylediği Instagram paylaşımından sonra intihar etti.

“BENİ SEVEN İNSANLARDAN FAYDALANDIM“

Instagram hesabından bir veda mektubu paylaşan Kappy, karakteri hakkında aslında yıllar önce yapması gereken bazı çıkarımlar yaptığını yazdı. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim....



































