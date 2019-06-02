HONAZ, YUSUFELİ KESKİN VE KESMETEPE’DE SEÇİMLER YENİLENİYOR! İŞTE SON DURUM
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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