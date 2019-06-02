HONAZ’DA SEÇİMİ KAZANAN CHP’Lİ YÜKSEL KEPENEK, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
YSK, CHP'nin sekiz oyla kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, yenilenen seçimleri yeniden Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek kazandı. Kepenek seçim sonuçlarının açıklanm
Denizli'nin Honaz ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan sekiz oy fazla almasının ardından AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kuruluna itiraz etmiş, sonrasında 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.
Kaynak: haberinburada. ....
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