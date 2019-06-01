HONDURAS’TA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR! ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPISINI ATEŞE VERDİLER
Honduras'ta eğitim ve sağlık reformlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş sırasında protestoculardan bazıları, ABD elçilik binasının girişinde lastik yaktı.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken protestocular, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısının önünde lastik yaktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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