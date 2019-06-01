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Honduras’Ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor! Abd Büyükelçiliğinin Kapısını Ateşe Verdiler
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Honduras’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

HONDURAS’TA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR! ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPISINI ATEŞE VERDİLER

Honduras'ta eğitim ve sağlık reformlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş sırasında protestoculardan bazıları, ABD elçilik binasının girişinde lastik yaktı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Honduras’Ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor! Abd Büyükelçiliğinin Kapısını Ateşe Verdiler(7/10)3

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken protestocular, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısının önünde lastik yaktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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