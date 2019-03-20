Hong Kong'da konut yapacak yer kalmayınca hükümet dünyanın en büyük yapay adalarından birinin inşa edilmesine karar verdi. 2025'te yapımına başlanacak proje kapsamında 260 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor.

Hong Kong'da konut sorununa çözüm için yaklaşık 80 milyar dolarlık bir projeyle dünyanın en büyük yapay adalarından birinin inşa edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Lantau Adası'nın çevresinde denizde bin hektarlık bir alan doldurulacak.

Kaynak: haberinburada....