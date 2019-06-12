Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto gösterileri geniş katılımla sürüyor. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Hong Kong polisinin uzun yıllardır ilk kez plastik mermi kullandığı müdahalede en az 22 gösterici yaralandı....



































