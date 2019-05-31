Yargı camiasında merakla beklenen HSK 2019 Kararnamesi, mesai bitimine yakın internet sitesinde yayınlandı. Kararname ile 3 bin 358'i adli, 364'ü idari yargıda olmak özere toplam 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişirken, FETÖ soruşturmalarının tepesinde yer alan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın yeri değişmedi....



































