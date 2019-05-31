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Hsk’Dan Yeni Kararname! 3 Bin 722 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti
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HSK’DAN YENİ KARARNAME! 3 BİN 722 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ


HSK’dan yeni kararname! 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
Tarih : 31 Mayıs 2019, 22:40
Puan Ver : Hsk’Dan Yeni Kararname! 3 Bin 722 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti(9/10)5

Yargı camiasında merakla beklenen HSK 2019 Kararnamesi, mesai bitimine yakın internet sitesinde yayınlandı. Kararname ile 3 bin 358'i adli, 364'ü idari yargıda olmak özere toplam 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişirken, FETÖ soruşturmalarının tepesinde yer alan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın yeri değişmedi....

















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