HUAWEİ CEO’SU KENDİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN 2020 YILINI İŞARET ETTİ
Huawei CEO'su Yu Chendong, yaptığı açıklamada şirketin kendi işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını söyledi.
Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi. CEO Yu Chengdong, kendi işletim sistemlerinin 2020 yılında hazır olacağını belirtirken, işletim sisteminin mobil ve masaüstü platformlarda olacağı konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada....
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