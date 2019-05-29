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Huawei ve Apple’ın işlemcilerini TSMC üretecek

HUAWEİ VE APPLE’IN İŞLEMCİLERİNİ TSMC ÜRETECEK

Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve Huawei'e gelen yasaklar, TSMC'i etkileyecek gibi durmuyor. Tayvanlı şirket, hem Apple hem Huawei için 7nm+ işlemcilerin seri üretimine başladı.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 10:20
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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, önde gelen akıllı telefon üreticileri için çeşitli parçalar üretiyor. Bu yüzden günümüz mobil cihaz sektöründe önemli bir konumda. Merkezi Tayvan'da bulunan şirket, ikinci nesil 7nm+ işlemciler için düğmeye bastığını resmi olarak duyurdu....

















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