Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve Huawei'e gelen yasaklar, TSMC'i etkileyecek gibi durmuyor. Tayvanlı şirket, hem Apple hem Huawei için 7nm+ işlemcilerin seri üretimine başladı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, önde gelen akıllı telefon üreticileri için çeşitli parçalar üretiyor. Bu yüzden günümüz mobil cihaz sektöründe önemli bir konumda. Merkezi Tayvan'da bulunan şirket, ikinci nesil 7nm+ işlemciler için düğmeye bastığını resmi olarak duyurdu....



































