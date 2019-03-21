31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala büyükşehirleri hangi isimlerin kazanacağı da özel olarak merak edilmeye devam ediliyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, “Tahminimi söyleyeyim…“ başlıklı yazısında CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın seçimi rakibi Mehmet Özhaseki'ye fark atarak kazanacağını yazdı.

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