AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi. “ sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, “Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir....



































