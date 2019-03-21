HÜKÜMETTEN TRUMP’IN İSRAİL AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ: DÜNYA TRUMP’IN ATTIĞI TWEETLERLE YÖNETİLECEK BİR YER DEĞİL
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi. “ sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, “Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir....
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