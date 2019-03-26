Bolu'da, sanayi sitesinde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş, hurda malzemelerden 2 yıllık çalışma sonucu kendi otomobilini yaptı. Altındaş'ın bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği otomobili 2 bin 500 liraya