HURDA MALZEMELERDEN 2 BİN 500 LİRAYA OTOMOBİL YAPTI
Bolu'da, sanayi sitesinde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş, hurda malzemelerden 2 yıllık çalışma sonucu kendi otomobilini yaptı. Altındaş'ın bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği otomobili 2 bin 500 liraya
Gerede Meslek Yüksekokulu'nda makine resim bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda Bolu Sanayi Sitesi'nde babasının tamirhanesinde çalışan Abdurrahman Altındaş, bir süredir hayalini kurduğu otomobilini hurda malzemelerden yaptı. Altındaş, 2 yıllık çalışma sonucu, 2 bin 500 liraya mal olan otomobili sürmenin keyfini yaşıyor.
Kaynak: haberinburada....
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