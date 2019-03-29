Karabük'te yaşayan iki kardeş, zorlu kış şartlarında ulaşımlarını sağlamak ve zorda kalan insanlara yardım etmek amacıyla hurdalıktan aldıkları paletli aracı, paletli kar aracına dönüştürdü. 3 ay içerisinde tamamlanan araç kardeşlere 10 bin liraya mal old

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, baz istasyonu teknikeri Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında hem kendi ihtiyaçları hem de zorda kalan vatandaşların yardımına ulaşabilmek için hurdalıktan aldıkları paletli aracı yeniden çalışır hale getirerek, paletli kar aracı yaptı.

Kaynak: haberinburada. ....