Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma bu sene yine yoğun ilgi görüyor. Her bütçeye uygun hurma tezgahlarda yer alırken, fiyatlar 13 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıkıyor. En çok tercih edilen hurma çeşitlerinin başında ise lif oranı ve besin değeri y