1951 yılında yapılan ve 1967 yılından 2017 senesine kadar Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti belli oldu. TOKİ'nin açtığı ihale 21 milyon 956 bin liraya Aslanlar İnşaa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Millet Bahçeleri“ projesi kapsamında TOKİ tarafından Trabzon ve Sivas'ta yapılacak millet bahçeleri için açılan ihaleler sonuçlandı. Trabzon'da eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın 64 bin 455 metrekarelik yerine yapılacak Ortahisar Millet Bahçesi için 29 Mart 2019'de ihale düzenlendi. İhale 2 bin 603 metrekarelik millet kıraathanesi, restoran, tribün, kahve ve çay evi, atölye inşaatları ile 64 bin 455 metrekarelik alanda millet bahçesi genel alt yapı işlerini kapsıyordu....



































