İBB, 2. sınıf araçların 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebileceğini 31 Mayıs'ta açıklamıştı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında grafik yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), boğaz köprülerinden geçen araçlarla ilgili düzenleme yaptı. Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi üzerine hazırlanan düzenleme 31 Mayıs'ta duyuruldu.

Kaynak: haberinburada....